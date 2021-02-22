Летчик-испытатель рассказал о возможностях С-70 «Охотник»

Летчик-испытатель Евгений Фролов рассказал, что российский тяжелый ударный беспилотник С-70 «Охотник» может поражать цели по команде с борта истребителя Су-57. Об этом он заявил эфире телеканала «Россия 1», передает РИА Новости

По его словам, пилоту не нужно говорить что-либо для того, чтобы отдать команду беспилотнику. Возможности Су-57 позволяют ему самостоятельно определять, кому какую цель назначить, и «Охотник» наносит удар.

Фролов заявил, что сейчас место наземного оператора беспилотника ручками управления как в пилотируемом истребителе, клавиатурой и несколькими жидкокристаллическими многофункциональными экранами, которые выводят информацию с бортовых систем и камер аппарата.

«В будущем этот аппарат будет чисто в автомате», — сказал летчик.