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Летчик-испытатель рассказал о возможностях беспилотника С-70 «Охотник» 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Летчик-испытатель рассказал о возможностях С-70 «Охотник»
Фото: РИА Новости
Летчик-испытатель Евгений Фролов рассказал, что российский тяжелый ударный беспилотник С-70 «Охотник» может поражать цели по команде с борта истребителя Су-57. Об этом он заявил эфире телеканала «Россия 1», передает РИА Новости.
По его словам, пилоту не нужно говорить что-либо для того, чтобы отдать команду беспилотнику. Возможности Су-57 позволяют ему самостоятельно определять, кому какую цель назначить, и «Охотник» наносит удар.
Фролов заявил, что сейчас место наземного оператора беспилотника ручками управления как в пилотируемом истребителе, клавиатурой и несколькими жидкокристаллическими многофункциональными экранами, которые выводят информацию с бортовых систем и камер аппарата.

«В будущем этот аппарат будет чисто в автомате», — сказал летчик.

Ранее сообщалось, что Минобороны России планирует на две-три эскадрильи истребителей пятого поколения Су-57 создавать одну с их ведомыми — тяжелыми ударно-разведывательными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) С-70 «Охотник». Истребители и БПЛА «начнут действовать совместно, используя новую тактику и возможности элементов искусственного интеллекта».
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Армия , Оружие , Су-57 , Евгений Фролов , Министерство обороны , РИА Новости
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