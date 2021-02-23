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Москва

Военный эксперт назвал самое слабое место России в случае вторжения 

News.ru и ещё 2 40 минут назад
Проблема с мобилизацией войск может стать самым уязвимым местом в России в случае вооружённого вторжения. Мобилизация необходима, так как регулярная армия не готова участвовать в затяжных конфликтах, считает военный обозреватель, полковник запаса Александр Жилин.

У нас отвратительная система мобилизации в стране. В советское время купил человек «Жигули», и в военкомате эти «Жигули» уже записаны. Из всех самолётов на случай войны кресла выкидываются, и они таскают десант или грузы. И так по каждой структуре было, включая сельское хозяйство, — приводит слова эксперта URA.RU.

По словам Жилина, существует общепринятое мнение, что действующая армия способна выстоять в конфликте. Но это далеко не так, потому что действующая армия предназначена для нейтрализации и сдерживания первого удара.

А далее вся система мобилизации, перестройки экономики страны, промышленность — вот что обеспечивает победу в случае затяжной войны, — отмечает военный обозреватель.

Однако, отмечает эксперт, политическое и военное руководство работает над укреплением обороны страны, несмотря на все существующие проблемы.
В том, что на сегодня потенциальные противники не станут прибегать к прямому вторжению на территорию России, уверен завкафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова, полковник запаса Андрей Кошкин. По мнению эксперта, сейчас ставится задача на уничтожение вследствие раскачивания внутренней ситуации и конфликтов, которые должны «разорвать» страну.

Это уже современные технологии с учетом тотальной цифровизации, возможности максимально воздействовать на общественно-индивидуальное сознание и подсознание, — считает Кошкин.

Ранее NEWS.ru сообщал, что если НАТО втянет Россию в новую гонку вооружений, она проиграет её, потому что не вкладывается в развитие высокотехнологичных вооружений. Альянс потратит все силы на разработку новых танков и ракет.
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Армия , Видео , Войска , НАТО и Россия , Учения НАТО , Военный конфликт , Александр Жилин , Андрей Кошкин , НАТО , РИА Ura.ru , Москва , Польша , Румыния , США
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