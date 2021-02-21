МВД и Росгвардия начали испытывать новый автомат АК-12 

«По результатам опытной эксплуатации ведомствами будет принято решение о возможности закупки. О возможных закупках в эти ведомства можно будет говорить не раньше 2022 года», — передает «Интерфакс» заявление Тарасова на выставке IDEX-2021 в Абу-Даби.