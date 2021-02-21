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Российские военные раздали гумпомощь в сирийской провинции Алеппо 

RT на русском и ещё 3 3 часа назад
Российские военные раздали гумпомощь в Алеппо
Фото: mil.ru
Российские военнослужащие раздали 250 продуктовых наборов жителям посёлка Шукайдила в сирийской провинции Алеппо. Об этом заявил представитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в провинции Алеппо Дмитрий Задорин.

«Население поддерживает действия Вооружённых сил Российской Федерации. Многие из них принимали участие в борьбе с незаконными вооружёнными формированиями, поэтому было принято решение провести гуманитарную акцию в данном населённом пункте», — приводит ТАСС его слова.

Отмечается, что жители Шукайдилы живут в разрушенных домах без воды и электричества.
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Армия , ИТАР-ТАСС , Сирия , Халеб
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