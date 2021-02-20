Военная база в Ираке подверглась ракетному обстрелу 

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Как минимум один человек пострадал в результате ракетного обстрела военно-воздушной базы в иракском городе Балад . Об этом сообщили источники в структурах безопасности страны.

По базе было выпущено три ракеты, сообщает Reuters. Других подробностей инцидента нет.

Как писал NEWS.ru, ранее реактивный снаряд был запущен неизвестными по базе К1 в районе Киркука на севере Ирака.

При этом один гражданский погиб в результате ракетного обстрела в иракском Эрбиле. Ещё пятеро гражданских подрядчиков ранены. Ранение получил также один солдат США.