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Военная база в Ираке подверглась ракетному обстрелу 

News.ru 3 часа назад
Военная база в Ираке подверглась ракетному обстрелу
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Как минимум один человек пострадал в результате ракетного обстрела военно-воздушной базы в иракском городе Балад. Об этом сообщили источники в структурах безопасности страны.
По базе было выпущено три ракеты, сообщает Reuters. Других подробностей инцидента нет.
Как писал NEWS.ru, ранее реактивный снаряд был запущен неизвестными по базе К1 в районе Киркука на севере Ирака.
При этом один гражданский погиб в результате ракетного обстрела в иракском Эрбиле. Ещё пятеро гражданских подрядчиков ранены. Ранение получил также один солдат США.
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Армия , Reuters , Ирак , Киркук , США , Эрбиль
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