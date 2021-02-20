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Россия закупит тяжёлые ударные беспилотники 

Ferra.ru 40 минут назад
Россия закупит тяжёлые ударные беспилотники
Фото: Ferra.ru
Министерство обороны России закупит тяжёлые ударные беспилотники «Альтиус». Их вес составляет 6 тонн.
«Интерфакс» пишет, что Минобороны заключило контракт на поставку первой партии «Альтиусов». Её производство начнётся в 2021 году.
Беспилотник «Альтиус» начали разрабатывать в 2011 году. Его лётные испытания стартовали летом 2016 года, а в 2018 году проект передали Уральскому заводу гражданской авиации (УЗГА). Первый полёт беспилотника состоялся в августе 2019 года. Тогда же Минобороны заключило контракт на разработку дрона в окончательном варианте «Альтиус-РУ».
В своём финальном виде «Альтиус» — это разведывательно-ударный комплекс с беспилотником большой продолжительности полёта. Дрон должен будет нести до двух тонн боевой нагрузки. Также его планируют оснащаться средствами спутниковой связи и элементами искусственного интеллекта.
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Армия , Министерство обороны , Интерфакс
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