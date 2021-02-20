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В России испытают «супероружие» — ракету «Гремлин» 

Павел Тиунов 43 минуты назад
В России испытают «супероружие» — ракету «Гремлин»
Фото: ТАСС
В 2023 году российские вооруженные силы должны приступить к испытаниям гиперзвуковой авиационной ракеты «Гремлин», сообщают «Известия». Эксперты отмечают, что на данный момент защититься от неё невозможно.
На данный момент известно, что дальность полёта «Гремлина» будет составлять около 1,5 тысячи километров, гиперзвуковая скорость — 6 Махов. Предполагается, что ракета сможет поражать не только сухопутные, но и надводные цели.
Главная особенность её заключается в том, что она имеет настолько малые габариты, что её смогут переносить обычные истребители и нестратегические бомбардировщики. Главным «кандидатом» на оснащение «Гремлином» экспертами был назван истребитель Су-57.

«Гиперзвуковые ракеты сейчас крайне сложно перехватить и сбить. Оснащенные ими Су-57 с учетом дальности смогут наносить точечные неотразимые удары по важным целям противника», — пояснил военный аналитик Дмитрий Корнев.

Ранее, как сообщал «Рамблер», военные эксперты заявили, что у американцев в настоящее время нет «противоядия» от российского межконтинентального баллистического комплекса «Авангард». «Авангард» — это боевые блоки межконтинентальных баллистических ракет. Их отличительная особенность в том, что они, отделившись от носителя, развивают гиперзвуковую скорость и маневрируют по курсу, становясь неуловимыми для систем противоракетной обороны противника.
Американцам противопоставить новейшей российской разработке в настоящее время нечего, поэтому в США рассматриваются различные варианты нейтрализации угрозы. Один из них — перехват межконтинентальных ракет УР-100Н УТТХ, которые несут на себе «Авангард». Аналитики подчеркивают, что они были разработаны еще в конце 70-х годов прошлого века, летят по строгой траектории, поэтому в теории вполне могут быть уничтожены противоракетными средствами США. Но шансы у американцев, считают эксперты, крайне малы.
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Армия , Оружие , Дмитрий Корнев , газета "Известия"
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