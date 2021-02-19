Россия предложила США договориться по гиперзвуковым вооружениям 

Глава МИД отметил, что с момента заключения соглашения в 2010 году появились новые вооружения, которые лишь частично или вообще не попадают под его действие. Министр подчеркнул, что их также следует учитывать. Так, по его словам, «гиперзвук частично подпадает под ДСНВ, если это баллистические ракеты».

Лавров призвал «встроить» данный вид вооружений в договор и посмотреть, как это будет верифицироваться. Он также добавил, что России и США на переговорах следует обсудить все темы, которые тем или иным образом оказывают влияние на стратегическую стабильность и законные интересы двух стран.