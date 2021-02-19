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Истребители Су-27 Балтийского флота отработали уничтожение воздушных целей 

ИА Regnum и ещё 5 2 часа назад
Истребители Балтфлота провели ракетные стрельбы
Фото: РИА Новости
Экипажи истребителей Су-27 морской авиации Балтийского флота провели воздушные тактические учения по уничтожению самолетов вероятного противника, сообщает 19 февраля пресс-служба Западного военного округа.
Летчики морской авиации в морских полигонах флота отработали поиск и поражение воздушных мишеней, имитирующих самолеты условного противника.
Пуски управляемых ракет были произведены по самолетным малогабаритным мишеням М6. Боевые стрельбы летчики Балтфлота отработали как в дневное, так и в ночное время.
Кроме того, молодые летчики морской авиации выполнили ряд элементов воздушного боя с авиацией условного противника, в роли которого выступили их более опытные коллеги на истребителях Су-30СМ.
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Армия , Калининград , Калининградская Область
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