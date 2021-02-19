Истребители Балтфлота провели ракетные стрельбы

Экипажи истребителей Су-27 морской авиации Балтийского флота провели воздушные тактические учения по уничтожению самолетов вероятного противника, сообщает 19 февраля пресс-служба Западного военного округа.

Летчики морской авиации в морских полигонах флота отработали поиск и поражение воздушных мишеней, имитирующих самолеты условного противника.

Пуски управляемых ракет были произведены по самолетным малогабаритным мишеням М6. Боевые стрельбы летчики Балтфлота отработали как в дневное, так и в ночное время.

Кроме того, молодые летчики морской авиации выполнили ряд элементов воздушного боя с авиацией условного противника, в роли которого выступили их более опытные коллеги на истребителях Су-30СМ.