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Москва

ООН озвучила число жертв конфликта в Донбассе 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 1 час назад
Число жертв конфликта в Донбассе превысило 13 тысяч человек
Фото: РИА Новости
Число погибших в результате конфликта в Донбассе составляет 13,1-13,3 тыс. человек, сообщили в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека.

«По подсчетам УВКПЧ ООН, общее число человеческих потерь, связанных с конфликтом на Украине (с 14 апреля 2014 по 31 января 2021 года), составляет 42 000-44 000: 13 100-13 300 погибших (не менее 3 375 гражданских лиц, около 4 150 украинских военных и примерно 5 700 членов вооруженных групп) и 29 500-33 500 раненых (7 000-9 000 гражданских лиц, 9 700-10 700 украинских военных и 12 700-13 700 членов вооруженных групп)», — сообщили в ведомстве, передает ТАСС со ссылкой на «Радио Свобода».

В феврале новое обострение произошло на востоке Украины — оно касается и массовой гибели украинских военных, и взрывов на территории ДНР. Поступают сообщения о созыве секретного заседания СНБО Украины, звучат воинственные заявления ряда близких к украинскому президенту деятелей. Имеются косвенные признаки того, что Киев может готовить новое наступление в Донбассе.
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Армия , ИТАР-ТАСС , радио "Свобода" , Киев
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