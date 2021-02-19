Число жертв конфликта в Донбассе превысило 13 тысяч человек

«По подсчетам УВКПЧ ООН, общее число человеческих потерь, связанных с конфликтом на Украине (с 14 апреля 2014 по 31 января 2021 года), составляет 42 000-44 000: 13 100-13 300 погибших (не менее 3 375 гражданских лиц, около 4 150 украинских военных и примерно 5 700 членов вооруженных групп) и 29 500-33 500 раненых (7 000-9 000 гражданских лиц, 9 700-10 700 украинских военных и 12 700-13 700 членов вооруженных групп)», — сообщили в ведомстве, передает ТАСС со ссылкой на «Радио Свобода».