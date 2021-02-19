Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Назван российский «одноклассник» турецкого Bayraktar TB2 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
«Орион-Э» назвали «одноклассником» турецкого Bayraktar TB2
Фото: РИА Новости
Индустриальный директор комплекса вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев в интервью «Известиям» назвал российский разведывательно-ударный комплекс «Орион-Э» «одноклассником» турецкого ударно-разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Bayraktar TB2.

«Он вызвал большой интерес со стороны других стран. Деталей раскрывать не буду, на этой стадии лишняя информация может негативно повлиять на ход переговоров», — отметил топ-менеджер.

По его словам, в настоящее время «у России есть своя линейка беспилотников-камикадзе». Индустриальный директор указал на то, что по некоторым характеристикам «барражирующих боеприпасов» российские наработки «даже превосходят зарубежных конкурентов».
Публикации в прессе о неэффективности российских зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» Оздоев оценил как дезинформацию. «Мы разбирали каждый случай, о которых сообщали зарубежные СМИ, и видели, что это были фото— и видеомонтаж либо случаи атак на комплексы, которые полностью израсходовали все боеприпасы и находились в беззащитном положении», — сказал он.
В июне 2020 года Defense Express, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что за последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 комплексов «Панцирь» российского производства.
Тогда же турецкое агентство Anadolu сообщило об уничтожении в Ливии девяти ЗРПК российского производства.
Видео дня. На выигравшего 29 млн пенсионера подали в суд от зависти
Последние новости
Ученый представил «вероятную на 99,9 процента» версию появления коронавируса Ученый представил «вероятную на 99,9 процента» версию появления коронавируса В Крыму начали вводить режим угрозы ЧС из-за снегопада В Крыму начали вводить режим угрозы ЧС из-за снегопада Кремль обнародовал повестку встречи Путина и Лукашенко Кремль обнародовал повестку встречи Путина и Лукашенко
Комментарии
Армия , Бекхан Оздоев , Ростех , газета "Известия" , Идлиб , Ливия , Сирия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
«Папа, меня убили!»: дочь умерла на руках от выстрела соседа
03:56
«Папа, меня убили!»: дочь умерла на руках от выстрела соседа
Происшествия Криминал
Водители стоят в 6-часовом заторе на Крымском мосту
00:46
Водители стоят в 6-часовом заторе на Крымском мосту
Общество
У новосибирца на улице отобрали пакет с 15 миллионами
00:52
У новосибирца на улице отобрали пакет с 15 миллионами
Происшествия Криминал
Мэру российского города сожгли иномарку
01:38
Мэру российского города сожгли иномарку
Происшествия
Пенсионер — о групповом изнасиловании: «Девка сама приехала»
01:44
Пенсионер — о групповом изнасиловании: «Девка сама приехала»
Происшествия Криминал
Жена бизнесмена на Maserati переехала ребенка
00:16
Жена бизнесмена на Maserati переехала ребенка
Происшествия Новости Москвы
Российскую почту ограбили на 2 миллиона за 20 секунд
00:41
Российскую почту ограбили на 2 миллиона за 20 секунд
Происшествия Криминал
Боевик расстрелял полицейских
00:06
Боевик расстрелял полицейских
Происшествия В мире
«Киллер-пиротехник» обстрелял авто чиновницы в Красноярске
01:01
«Киллер-пиротехник» обстрелял авто чиновницы в Красноярске
Происшествия
Иностранцы приехали в Петербург с 60 кг кокаина
00:29
Иностранцы приехали в Петербург с 60 кг кокаина
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение