ВВС США задумались о замене истребителя F-16

США задумались о замене истребителей F-16 Fighting Falcon новыми самолётами. Военные уже запустили исследовательскую программу.

О намерении заменить истребители сообщил начальник штаба Военно-воздушных сил (ВВС) США Чарльз Браун . Новинка не будет полноценным самолётом пятого поколения. Она должна иметь бортовые системы с открытой архитектурой и быстро обновляемое программное обеспечение.

Истребители F-16 уже довольно старые — стоят на вооружении США с 1979 года. США ранее хотели заменить их на F-35A Lightning II с 2025 года, однако позже продлили срок службы F-16 до 2050 года.

«Российская газета» напомнила , что истребитель вооружён шестиствольной пушкой калибра 20 миллиметров. Также у него есть девять точек подвески для авиационных ракет и бомб общей массой до 7,7 тонны.

Новый самолёт на замену хотят полностью спроектировать в цифровом варианте.