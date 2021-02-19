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США намерены заменить истребители F-16 

Ferra.ru и ещё 3 6 часов назад
ВВС США задумались о замене истребителя F-16
Фото: Ferra.ru
В США задумались о замене истребителей F-16 Fighting Falcon новыми самолётами. Военные уже запустили исследовательскую программу.
О намерении заменить истребители сообщил начальник штаба Военно-воздушных сил (ВВС) США Чарльз Браун. Новинка не будет полноценным самолётом пятого поколения. Она должна иметь бортовые системы с открытой архитектурой и быстро обновляемое программное обеспечение.
Истребители F-16 уже довольно старые — стоят на вооружении США с 1979 года. США ранее хотели заменить их на F-35A Lightning II с 2025 года, однако позже продлили срок службы F-16 до 2050 года.
«Российская газета» напомнила, что истребитель вооружён шестиствольной пушкой калибра 20 миллиметров. Также у него есть девять точек подвески для авиационных ракет и бомб общей массой до 7,7 тонны.
Новый самолёт на замену хотят полностью спроектировать в цифровом варианте.
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Армия , Чарльз Браун , "Российская газета" , США
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