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Самый большой в мире атомный крейсер «Адмирал Лазарев» отправят на утилизацию 

Вероника Полынина 42 минуты назад
Самый большой в мире атомный крейсер отправят на утилизацию
Фото: ТАСС
Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Лазарев» отправят на утилизацию, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы портала госзакупок.
Работы по утилизации будет проводить 30 судоремонтный завод, их стоимость оценивается в 5 млрд рублей. Крейсер должны доставить к месту работ до конца августа 2021 года. Завершить утилизацию планируется к 30 ноября 2025 года.
Крейсер «Адмирал Лазарев» был построен в СССР в рамках проекта «Орлан» и передан ВМФ в 1980 году. В 90-х он был законсервирован. С этого времени его судьба была неопределенной, в разное время озвучивались планы как по модернизации, так и по утилизации крейсера.
Осведомленный источник «Интерфакса» сообщил, что решение утилизировать корабль было принято после оценки его технического состояния.
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«Его восстановление обошлось бы дороже, чем строительство нескольких современных кораблей океанской зоны», — сказал собеседник агентства.

Ранее «Рамблер» писал, что в России осуществляется модернизация тяжелого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» проекта 11442М «Орлан». Журнал Forbes сообщал, что после модернизации он станет самым мощным надводным военным кораблем в мире.
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Армия , Forbes , Интерфакс
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