Самый большой в мире атомный крейсер отправят на утилизацию

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Лазарев» отправят на утилизацию, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы портала госзакупок.

Работы по утилизации будет проводить 30 судоремонтный завод, их стоимость оценивается в 5 млрд рублей. Крейсер должны доставить к месту работ до конца августа 2021 года. Завершить утилизацию планируется к 30 ноября 2025 года.

Крейсер «Адмирал Лазарев» был построен в СССР в рамках проекта «Орлан» и передан ВМФ в 1980 году. В 90-х он был законсервирован. С этого времени его судьба была неопределенной, в разное время озвучивались планы как по модернизации, так и по утилизации крейсера.

Осведомленный источник «Интерфакса» сообщил, что решение утилизировать корабль было принято после оценки его технического состояния.

«Его восстановление обошлось бы дороже, чем строительство нескольких современных кораблей океанской зоны», — сказал собеседник агентства.

Ранее «Рамблер» писал, что в России осуществляется модернизация тяжелого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» проекта 11442М «Орлан». Журнал Forbes сообщал, что после модернизации он станет самым мощным надводным военным кораблем в мире.