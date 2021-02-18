Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Фрегат «Адмирал Касатонов» вновь вышел в Средиземное море 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фрегат «Адмирал Касатонов» вновь вышел в Средиземное море
Фото: Минобороны России
Экипаж фрегата «Адмирал флота Касатонов», выполняющего задачи дальнего похода в Средиземном море, завершил деловой заход в египетский порт Александрия, сообщает пресс-служба Северного флота.
Визит североморцев продолжался три дня. Вместе с фрегатом в порту находился спасательный буксир «Николай Чикер».
На корабле побывала делегация российского посольства во главе с чрезвычайным и полномочным послом РФ в Египте и полномочным представителем России при Лиге арабских государств Георгием Борисенко. На суше североморцам организовали автобусные экскурсии по Александрии.
Фрегат «Адмирал флота Касатонов» и буксир «Николай Чикер» отошли от причалов египетского порта во второй половине дня и взяли курс в Средиземное море. В ближайшее время они будут действовать по плану дальнего похода в восточной части Средиземноморья.
За время плавания в Средиземном море российский корабль совершил деловые заходы в Алжир и Грецию. Египет стал третьей страной региона, в порт которой зашел новейший фрегат. Корабль вышел из Североморска 30 декабря. Перед походом моряки прошли вакцинацию от коронавируса — им ввели отечественный препарат «Спутник V».
«Адмирал флота Касатонов» был заложен на «Северной верфи» еще в 2009 году. В преддверии Дня ВМФ 21 июля 2020 года на корабле был торжественно поднят Андреевский флаг. «Адмирал Касатонов» был зачислен в состав дивизии ракетных кораблей Северного флота.
Фрегаты проекта 22 350 являются кораблями дальней морской зоны — носителями высокоточного оружия. Они способны эффективно действовать как одиночно, так и в составе разнородных группировок ВМФ России.
Имеют водоизмещение 5 000 т, длину — 135 м, ширину — 16 м, могут развивать скорость около 30 узлов. Дальность плавания фрегатов проекта 22 350 — 4 500 миль, автономность — 30 суток, экипаж — около 200 человек.
Фрегаты вооружены 130-мм артиллерийской установкой А-192, зенитным ракетным комплексом, пусковыми установками для противокорабельных ракет «Оникс» или «Калибр». Имеют комплекс противолодочного вооружения и несут на борту противолодочный вертолет Ка-27.
Видео дня. На Соловьева написали запрос в Генпрокуратуру за слова о Гитлере
ТК «Звезда»: последние новости
Король воздуха: американские СМИ назвали уровень автоматизации в Су-57 беспрецедентным Король воздуха: американские СМИ назвали уровень автоматизации в Су-57 беспрецедентным Заправить танки за минуты: что заменяет на военных полигонах АЗС Заправить танки за минуты: что заменяет на военных полигонах АЗС Есть контакт: экипажи Северного флота отработали дозаправку в воздухе Есть контакт: экипажи Северного флота отработали дозаправку в воздухе
Комментарии
Армия , Георгий Борисенко , Лига арабских государств , Северная верфь , Алжир , Греция , Египет
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Забывшую надеть маску Меркель сняли на видео
00:33
Забывшую надеть маску Меркель сняли на видео
Политика
ДТП с бегущей через дорогу женщиной попало на видео
00:19
ДТП с бегущей через дорогу женщиной попало на видео
Происшествия
Разрушающиеся из-за морозов дома в Техасе попали на видео
02:15
Разрушающиеся из-за морозов дома в Техасе попали на видео
США Экология
Россиянин разделся на пляже Черного моря при аномальных морозах и попал на видео
00:49
Россиянин разделся на пляже Черного моря при аномальных морозах и попал на видео
Общество
Совместные учения России и Ирана в Индийском океане сняли на видео
01:14
Совместные учения России и Ирана в Индийском океане сняли на видео
Войска
Извержение вулкана Этна попало на видео
01:09
Извержение вулкана Этна попало на видео
В мире
Последствия железнодорожной катастрофы в российском регионе сняли на видео
00:51
Последствия железнодорожной катастрофы в российском регионе сняли на видео
Происшествия
Автомобиль сбил пешехода в Петербурге и попал на видео
00:46
Автомобиль сбил пешехода в Петербурге и попал на видео
Происшествия
«Мне страшно»: убитая соседом школьница записала видео
00:55
«Мне страшно»: убитая соседом школьница записала видео
Происшествия Криминал
Человек упал под поезд в московском метро
00:21
Человек упал под поезд в московском метро
Происшествия Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение