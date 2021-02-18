Истребитель оставил без света коммуну во Франции

Все новости на карте

Французский истребитель Dassault Rafale во время полета разорвал линии электропередачи в департаменте Альпы Верхнего Прованса, сообщают местные телеканалы.

Происшествие случилось возле коммуны Кастель, она осталась без электроснабжения на четыре часа, передает ТАСС со ссылкой на сообщение телеканала BFM.

Мэр коммуны Бенуа Гуэн рассказал, что местные жители услышали сильный шум примерно в 14.00 (16.00 мск) и увидели самолет.

«Через какое-то время появился второй истребитель», — отметил градоначальник.

По его словам, именно второй борт задел провода.

В ВВС страны извинились за происшествие, начато расследование обстоятельств инцидента.