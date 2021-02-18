Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

ВМС Индии опровергли участие в учениях России и Ирана 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 1 час назад
В Индии опровергли участие России в своих учениях
Фото: ТАСС
Военно-морские силы Индии назвали неверными сообщения об их участии в военно-морских учениях совместно с силами Ирана и России.

«Сообщения в новостях об участии ВМС Индии в морских учениях Иран-Россия неверны», — передает РИА «Новости» заявление ВМС Индии, распространенное агентством Ani.

Об участии Индии в этих учениях сообщил командующий военно-морскими силами армии Ирана Хосейн Ханзади.
Ранее сообщалось, что военно-морские учения Ирана и России начались в понедельник в северной части Индийского океана.
В пресс-службе ЗВО сообщили, что корабли России и Ирана провели совместные артиллерийские стрельбы по надводным мишеням.
Видео дня. На Соловьева написали запрос в Генпрокуратуру за слова о Гитлере
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Москва предупредила Израиль о последствиях ударов по Сирии Москва предупредила Израиль о последствиях ударов по Сирии Более трети американских военных отказались делать прививку от COVID-19 Более трети американских военных отказались делать прививку от COVID-19 Сирия отразила авиаудары Израиля Сирия отразила авиаудары Израиля
Армия , РИА Новости , Индия , Иран
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Водитель увернулся от летящего на него пикапа
00:28
Водитель увернулся от летящего на него пикапа
Происшествия В мире
«Мне страшно»: убитая соседом школьница записала видео
00:55
«Мне страшно»: убитая соседом школьница записала видео
Происшествия Криминал
Человек упал под поезд в московском метро
00:21
Человек упал под поезд в московском метро
Происшествия Новости Москвы
Украинские неонацисты орудовали в Воронеже
01:02
Украинские неонацисты орудовали в Воронеже
Происшествия Криминал
Полицейские сняли с крыши полуголого вора
01:38
Полицейские сняли с крыши полуголого вора
Происшествия В мире
Блогершу избили на почте из-за бандероли
02:46
Блогершу избили на почте из-за бандероли
Происшествия
Рэперы-мошенники обманули пенсионеров в Петербурге
00:50
Рэперы-мошенники обманули пенсионеров в Петербурге
Происшествия Криминал
Мужчина с вешалкой ограбил салон сотовой связи
00:41
Мужчина с вешалкой ограбил салон сотовой связи
Происшествия Криминал
Жесткие столкновения с полицией из-за ареста рэпера в Испании попали на видео
00:58
Жесткие столкновения с полицией из-за ареста рэпера в Испании попали на видео
В мире Европа
Обстрел лавин минометчиками ТОФ сняли на видео
01:49
Обстрел лавин минометчиками ТОФ сняли на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение