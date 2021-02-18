В Индии опровергли участие России в своих учениях

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Об участии Индии в этих учениях сообщил командующий военно-морскими силами армии Ирана Хосейн Ханзади.

«Сообщения в новостях об участии ВМС Индии в морских учениях Иран-Россия неверны», — передает РИА «Новости» заявление ВМС Индии, распространенное агентством Ani.

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