В Индии опровергли участие России в своих учениях

Военно-морские силы Индии назвали неверными сообщения об их участии в военно-морских учениях совместно с силами Ирана и России.
«Сообщения в новостях об участии ВМС Индии в морских учениях Иран-Россия неверны», — передает РИА «Новости» заявление ВМС Индии, распространенное агентством Ani.
Об участии Индии в этих учениях сообщил командующий военно-морскими силами армии Ирана Хосейн Ханзади.
Ранее сообщалось, что военно-морские учения Ирана и России начались в понедельник в северной части Индийского океана.
В пресс-службе ЗВО сообщили, что корабли России и Ирана провели совместные артиллерийские стрельбы по надводным мишеням.