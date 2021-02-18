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Ведомые Су-57 создадут «непроницаемый щит» 

Lenta.ru 19 минут назад
Ведомые Су-57 создадут «непроницаемый щит»
Фото: РИА Новости
Минобороны России планирует на две-три эскадрильи истребителей пятого поколения Су-57 создавать одну с их ведомыми — тяжелыми ударно-разведывательными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) С-70 «Охотник», сообщают «Известия», ссылаясь на источники в военном ведомстве.
Газета отмечает, что создание смешанных авиаполков «радикально усилит» возможности Воздушно-космических сил (ВКС) России.

«Беспилотники и самолеты закроют непроницаемым щитом территории в сотни и даже тысячи километров. Также они смогут уничтожать важнейшие цели в тылу противника, оставаясь незамеченными», — пишет издание.

Согласно газете, истребители и БПЛА «начнут действовать совместно, используя новую тактику и возможности элементов искусственного интеллекта».
В феврале РИА Новости, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе, сообщило, что Россия построит еще три образца С-70 «Охотник».
В декабре 2020 года ВКС России получили первый серийный Су-57.
В декабре 2019 года разбился Су-57, который должен был стать первым серийным истребителем пятого поколения, принятым на вооружение ВКС России.
К 2028 году ВКС России должны получить 76 единиц Су-57.
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Армия , Министерство обороны , газета "Известия" , РИА Новости
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