Стрельбы ЗРПК «Панцирь» в Сибири сняли на видео 

Министерство обороны Российской Федерации на своем официальном сайте опубликовало видео стрельб зенитчиков ЗРПК «Панцирь» Центрального военного округа на учении в Сибири.

«Авиационный налет и атаки легкобронированной техники условного противника отразили зенитчики Центрального военного округа на учении в Сибири. Боевые стрельбы провели расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С», — говорится в комментарии к видео.

«Панцирь-С» — это российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного и морского базирования. Работы по созданию комплекса были завершены в 1994 году, впервые он был продемонстрирован на МАКС-1995. 16 ноября 2012 года принят на вооружение ВС России.