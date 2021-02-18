Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Стрельбы ЗРПК «Панцирь» в Сибири сняли на видео 

Вадим Дроздов 19 минут назад
Министерство обороны Российской Федерации на своем официальном сайте опубликовало видео стрельб зенитчиков ЗРПК «Панцирь» Центрального военного округа на учении в Сибири.
«Авиационный налет и атаки легкобронированной техники условного противника отразили зенитчики Центрального военного округа на учении в Сибири. Боевые стрельбы провели расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С», — говорится в комментарии к видео.
«Панцирь-С» — это российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного и морского базирования. Работы по созданию комплекса были завершены в 1994 году, впервые он был продемонстрирован на МАКС-1995. 16 ноября 2012 года принят на вооружение ВС России.
Армия , Видео , Министерство обороны
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Обстрел лавин минометчиками ТОФ сняли на видео
01:49
Обстрел лавин минометчиками ТОФ сняли на видео
Армия
Стрельбы ЗРПК «Панцирь» в Сибири сняли на видео
01:04
Стрельбы ЗРПК «Панцирь» в Сибири сняли на видео
Армия
Видео сопровождения самолетов ВВС Франции
00:51
Видео сопровождения самолетов ВВС Франции
Армия
Художник на видео по памяти рисует целые города
01:43
Художник на видео по памяти рисует целые города
В мире
Путин на видео заявил, что «люди требуют перемен»
04:29
Путин на видео заявил, что «люди требуют перемен»
Политика
Туристы сняли на видео сход лавины на Эльбрусе
00:47
Туристы сняли на видео сход лавины на Эльбрусе
Происшествия
Соловьёв на видео пригрозил судом депутату
02:20
Соловьёв на видео пригрозил судом депутату
Шоу-бизнес
Снежный апокалипсис в Техасе сняли на видео
02:40
Снежный апокалипсис в Техасе сняли на видео
В мире
Видео с места убийства 9-летней девочки в Чите
01:43
Видео с места убийства 9-летней девочки в Чите
Происшествия
Видео с места взрыва в немецком офисе Lidl
00:17
Видео с места взрыва в немецком офисе Lidl
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение