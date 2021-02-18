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У Капитолия США захотели оставить тысячи военных 

Lenta.ru и ещё 2 16 минут назад
У Капитолия США захотели оставить тысячи военных
Фото: Reuters
Полиция Капитолия направила запрос, согласно которому в Вашингтоне останутся тысячи военных Национальной гвардии США. Об этом пишет CNN.
Отмечается, что полицейские захотели оставить 4900 бойцов до 12 марта. В правоохранительных органах считают, что это необходимо на случай повторения протестов с участием сторонников бывшего президента Штатов Дональда Трампа. На совещании конгрессменов с военными прозвучали опасения по поводу возможных акций: они якобы могут пройти 4 марта, поскольку до 1933 года инаугурация президента проходила в этот день.

«Подобные слухи ходят постоянно. Значит ли это, что [протесты] произойдут снова? Вероятно, нет, но и чтобы этого не было, стоит сказать им [сторонникам Трампа], что выборы окончены. Джо Байден победил. Это были справедливые и свободные выборы, так что давайте возьмемся за работу. Думаю, это поможет снизить уровень паранойи», — предположил республиканец Адам Смит.

Перед инаугурацией избранного президента США Джо Байдена ФБР проверило все 25 тысяч бойцов Нацгвардии, которые должны были охранять Вашингтон во время мероприятия. Проверка была обусловлена опасениями властей, что некоторые из тех, кому поручено защищать американскую столицу, могут сами представлять угрозу для будущего президента и других высокопоставленных лиц.
7 января Конгресс США утвердил победу Байдена на президентских выборах. Этому предшествовали беспорядки и штурм Капитолия сторонниками Трампа, в ходе которых погибли пять человек.
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Комментарии
Армия , Адам Смит , Джозеф Байден , Дональд Трамп , ФБР , Конгресс США , МВД , CNN , Нью-Йорк , США
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