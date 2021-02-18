У Капитолия США захотели оставить тысячи военных 

«Подобные слухи ходят постоянно. Значит ли это, что [протесты] произойдут снова? Вероятно, нет, но и чтобы этого не было, стоит сказать им [сторонникам Трампа], что выборы окончены. Джо Байден победил. Это были справедливые и свободные выборы, так что давайте возьмемся за работу. Думаю, это поможет снизить уровень паранойи», — предположил республиканец Адам Смит.