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Российские Су-27 перехватили французские самолеты над Черным морем 

РИА Новости 35 минут назад
Су-27 перехватили самолеты ВВС Франции над Черным морем
Фото: РИА Новости
Два российских истребителя Су-27 в среду перехватили над Черным морем группу из военных самолетов Франции и сопровождали их, пока те не удалились от границ РФ, сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной РФ.
По данным центра, 17 февраля российскими РЛС над нейтральными водами Чёрного моря были обнаружены приближающиеся к госгранице РФ воздушные цели.

"Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух были подняты два истребителя Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил объединения ВВС и ПВО Южного военного округа. Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как группу самолетов ВВС Франции в составе самолета-заправщика КС-135 и двух самолетов тактической авиации "Мираж-2000" и сопроводили их над акваторией Черного моря", — говорится в сообщении.

В центре добавили, что после разворота иностранных военных самолетов от границы российские истребители вернулись на аэродром базирования. "Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", — уточнили военные.
В НЦУО отметили, что полет российских самолетов выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
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Армия , НЦУО РФ
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