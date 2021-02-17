Су-27 перехватили самолеты ВВС Франции над Черным морем

По данным центра, 17 февраля российскими РЛС над нейтральными водами Чёрного моря были обнаружены приближающиеся к госгранице РФ воздушные цели.

"Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух были подняты два истребителя Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил объединения ВВС и ПВО Южного военного округа. Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как группу самолетов ВВС Франции в составе самолета-заправщика КС-135 и двух самолетов тактической авиации "Мираж-2000" и сопроводили их над акваторией Черного моря", — говорится в сообщении.

В центре добавили, что после разворота иностранных военных самолетов от границы российские истребители вернулись на аэродром базирования. "Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", — уточнили военные.

В НЦУО отметили, что полет российских самолетов выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.