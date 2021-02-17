Индийские военные получили «самый дорогой танк в мире» 

Как стало известно, армия Индии закупилась и приняла на вооружение «самый дорогой танк в мире» — Arjun Mk 1A. По крайней мере, именно такой титул получило боевое оружие, судя по последним данным.

Масса новинки составляет 68 тонн, а причиной её создания являлось улучшение не самой удачной модели Arjun Mk 1, пишет Hindustan Times. При этом Индия имеет большие надежды на Mk 1A — с помощью именно этого танка страна намерена уменьшить свою зависимость от России. До сих пор индийские военные массово использовали российские основные боевые танки (ОБТ).

Отметим, что информация о дороговизне Arjun Mk 1A исходит из данных о цене контракта на 118 серийных машин. Судя по ним, цена одного танка составляет более 10 млн долларов, что даже дороже знаменитого южнокорейского К2 «Черная пантера».