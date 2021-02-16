Россия и Пакистан заключили контракты на поставку вооружений 

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Россия и Пакистан подписали контракты на поставку вооружения, заявил начальник штаба армии Пакистана генерал Камар Джавед Баджва в кулуарах международных военно-морских учений AMAN-2021.

По данным РИА Новости, генерал уточнил, что речь идёт о противотанковых комплексах, средствах ПВО и стрелковом оружии. Баджва напомнил, что в последние годы Пакистан приобрёл российские боевые вертолёты Ми-35.

Также генерал назвал РФ «хорошим другом», отметив, что Пакистан хотел бы развивать отношения государств не только в рамках военного сотрудничества.