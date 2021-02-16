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Россия и Пакистан заключили контракты на поставку вооружений 

Национальная Служба Новостей и ещё 4 1 час назад
Россия и Пакистан заключили контракты на поставку вооружений
Фото: nsn.fm
Россия и Пакистан подписали контракты на поставку вооружения, заявил начальник штаба армии Пакистана генерал Камар Джавед Баджва в кулуарах международных военно-морских учений AMAN-2021.
По данным РИА Новости, генерал уточнил, что речь идёт о противотанковых комплексах, средствах ПВО и стрелковом оружии. Баджва напомнил, что в последние годы Пакистан приобрёл российские боевые вертолёты Ми-35.
Также генерал назвал РФ «хорошим другом», отметив, что Пакистан хотел бы развивать отношения государств не только в рамках военного сотрудничества.
Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФ пока не прокомментировала заявление пакистанской стороны.
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Армия , Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству , Исламабад , Пакистан
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