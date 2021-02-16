Украина получит от США бесполезные катера за 600 млн долларов 

Издание The Drive сообщает, что ВМС США планирует полностью избавиться от патрульных катеров Mk VI, несмотря на то, что самому старому из них всего шесть лет. Сейчас на вооружении состоит 12 катеров, и уже к концу года они будут выведены из состава, а в ближайшее подобные патрульные катера буду переданы Украине в качестве военной помощи.
Изначально ВМС США планировали закупить 48 Mk VI, однако американский флот приобрел всего 12 патрульных катеров стоимостью порядка 7,5 млн долларов за штуку. Причина отказа американских военных от «новейших» катеров банальна — их слишком дорого обслуживать, и они не соответствуют современным задачам во время боевых действий.
«В сценариях военных действий против равных наций считалось, что Mark VI на самом деле не нужны, учитывая их небольшой размер и ограниченную ракетную огневую мощь. К тому же их очень дорого обслуживать», — цитирует издание The Drive портал Topwar.ru.
Несмотря на то, что в США официально признали эти патрульные катера бесполезными, в прошлом году Пентагон заключил контракт c Незалежной на поставку 16 Mk VI, общей стоимостью 600 млн долларов. В том числе в этот контракт входит обучение экипажей и техническая поддержка. На данном этапе неизвестно, будут ли это новые катера или на Украину поступят списанные корабли ВМС США.
Ранее США уже оказали военную помощь Украине, передав им 84 надувных лодки. О том, как отреагировал телеведущий Владимир Соловьев на это событие, читайте на «Слово и Дело».