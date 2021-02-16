Зеленский поручил найти виновных в гибели военных в Донбассе

Украинский президент Владимир Зеленский распорядился в течение десяти дней установить виновных в гибели трёх украинских военных в Донбассе, которые подорвались на минах.

В течение десяти дней жду имена виновных в этой трагедии и пути решения проблемы, чтобы больше мы не теряли людей таким страшным образом, — цитирует главу Украины телеканал «360».

Политик выразил соболезнования родным и близких военных. Он рассказал, что пять мин ТМ-62 были установлены в шахматном порядке. Рассматриваются три версии произошедшего: халатное отношение к службе, нарушение правил обращения с боеприпасами, а также причастность ополченцев к взрыву.

По распоряжению Зеленского военные проверят минно-взрывные заграждения на дорогах, в ускоренном порядке начнут разминировать территорию, а также проведут с личным составом ВСУ занятия по безопасности.

Ранее официальный представитель милиции непризнанной ЛНР Яков Осадчий заявил, что украинские военные подорвались на своих же минах. По его словам, разведка заметила, что военные перемешались с одной позиции на другую из-за нехватки личного состава на передовой обороны. Осадчий подчеркнул, что один военный погиб на месте, а двое других — не дождались помощи и вскоре скончались. Инцидент произошёл недалеко от населённого пункта Новолуганское, подконтрольного Украине, 14 февраля в 09:30.