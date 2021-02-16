В США заявили об уничтожении российского оружия в Сирии, Ливии и Карабахе

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Военная техника российского производства уничтожалась в конфликтах в Сирии Ливии и Нагорном Карабахе благодаря дронам. Об этом сообщил научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований (Великобритания) Джастин Бронк.

«Российская техника в последние годы уничтожались в военных конфликтах», — передает американское издание Defense News со ссылкой на Бронка.

Отмечается, что военная техника РФ уничтожалась в Сирии, Ливии и непризнанной Нагорно-Карабахской республике.

В издании подчеркнули, что в горячих точках были уничтожены российские боевые машины и системы противовоздушной обороны. Противнику удавалось сделать это благодаря беспилотникам. Бронк назвал дроны опасным оружием против тяжелой техники.