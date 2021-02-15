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ДНР сообщила о риске возобновления боев в Донбассе 

Lenta.ru 1 час назад
ДНР сообщила о риске возобновления боев в Донбассе
Фото: Reuters
Представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило о риске перехода конфликта в Донбассе в горячую фазу из-за невыполнения Украиной Минских соглашений, передает РИА Новости.
Власти республики полагают, что ситуация на линии разграничения в регионе существенно осложнилась и приобрела все признаки эскалации. «Об этом свидетельствует тенденция на увеличение количества выпущенных боеприпасов, а также калибра используемых орудий», — заявили в представительстве.
Отмечается, что на скорое возобновление боев указывают и участившиеся смерти и ранения военных в результате нарушения перемирия. Наиболее тяжелая обстановка, по словам наблюдателей, складывается в пригородах Донецка.

«Периодически то вспыхивают, то затухают боевые действия на окраинах Горловки», — говорится в сообщении.

В последние месяцы ситуация в Донбассе заметно ухудшилась, рассказал в интервью «Ленте.ру» глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук. «Мы каждый день получаем информацию о стрельбе, причем запрещенными калибрами, об убийствах снайперами», — сказал он и подчеркнул, что украинские военные имеют право открывать ответный огонь. В ЛНР и ДНР, в свою очередь, настаивают, что режим тишины нарушает именно украинская сторона.
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Армия , Леонид Кравчук , РИА Новости , Lenta.ru , Горловка , Донецк
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