ДНР сообщила о риске возобновления боев в Донбассе 

Представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило о риске перехода конфликта в Донбассе в горячую фазу из-за невыполнения Украиной Минских соглашений, передает РИА Новости

Власти республики полагают, что ситуация на линии разграничения в регионе существенно осложнилась и приобрела все признаки эскалации. «Об этом свидетельствует тенденция на увеличение количества выпущенных боеприпасов, а также калибра используемых орудий», — заявили в представительстве.

Отмечается, что на скорое возобновление боев указывают и участившиеся смерти и ранения военных в результате нарушения перемирия. Наиболее тяжелая обстановка, по словам наблюдателей, складывается в пригородах Донецка.

«Периодически то вспыхивают, то затухают боевые действия на окраинах Горловки», — говорится в сообщении.