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Москва

В Оманском заливе проходят учения кораблей России и Ирана 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 38 минут назад
Россия и Иран начали военные учения
Фото: Public Domain
Корабли России и Ирана провели совместные артиллерийские стрельбы по надводным мишеням в рамках военно-морских учений, сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

«В течение дня в районе учения российские и иранские военные моряки провели артиллерийские стрельбы по надводным мишеням. В ночное время между российскими и иранскими кораблями будут проведены тренировки по обмену световыми сигналами и по противодиверсионной обороне кораблей на незащищенном рейде», — цитирует ЗВО РИА «Новости».

Уточняется, что со стороны России в учениях участвует отряд кораблей балтийского флота в составе корвета «Стойкий» и танкера «Кола».
Также в округе добавили, что во вторник моряки поупражняются в совместном маневрировании, отработают освобождение захваченного пиратами торгового судна, а также потушат условный пожар на судне, терпящем бедствие.
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Ранее сообщалось, что военно-морские учения Ирана и России начались в понедельник в северной части Индийского океана.
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Армия , Иран
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