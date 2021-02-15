НАТО направит беспилотники к российским границам

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Москва

НАТО намерена расширить финансирование военной деятельности у российских границ 

ТАСС 20 минут назад
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Фото: EPA
Министры обороны НАТО обсудят на видеоконференции 17-18 февраля расширение финансирования военной активности альянса у границ России. Об этом заявил в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе в преддверии видеоконференции министров обороны альянса 17-18 февраля.

"Я намерен предложить [на видеоконференции] расширить финансирование нашей основной деятельности по сдерживанию и обороне. Это позволит поддержать развертывание наших сил и боевых групп на восточном фланге альянса", — заявил он.

Министры обороны НАТО на видеоконференции также начнут подготовку новой стратегической концепции альянса и обсудят расширение военного присутствия НАТО в Ираке.

"Я предложу министрам начать обсуждение моей инициативы "НАТО-2030" в рамках подготовки к предстоящему в этом году саммиту НАТО (намеченному на март — прим. ТАСС)", — заявил Столтенберг.

Инициатива "НАТО-2030" — это комплекс подготовительных материалов для принятия на саммите в этом году новой стратегической концепции альянса.
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Комментарии 19
Армия , Йенс Столтенберг , НАТО , ИТАР-ТАСС , Ирак
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