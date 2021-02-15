«Калашников» получил первые заявки на новый автомат под патроны НАТО

Иностранные заказчики начали подавать заявки на приобретение нового российского автомата АК-19. Об этом, как сообщает РИА Новости, рассказал генеральный директор группы компаний «Калашников» Дмитрий Тарасов

Он сообщил, что АК-19 полностью ориентирован на внешний рынок, так как использует патрон 5,56 х 45 миллиметров, широко распространенный в мире, в том числе принятый на вооружение в НАТО . Тарасов рассказал, что 21-25 февраля автомат будет впервые представлен за рубежом на оружейной выставке IDEX в Абу-Даби.

«Мы уверены в большом интересе к нему со стороны иностранных заказчиков», — сообщил он.

Генеральный директор «Калашникова» рассказал, что первые заявки от зарубежных заказчиков уже поступают, в частности, из несколько стран Ближнего Востока.

АК-19, как сообщал «Рамблер», создан на основе автомата АК-12. Он оснащен планками Пикатинни, новым диоптрическим прицелом, оригинальным телескопическим прикладом, быстросъемным прибором бесшумной и беспламенной стрельбы. В «Калашникове» отмечают, что АК-19 неприхотлив в обслуживании, надежен и эффективен в условиях жаркого влажного климата и запыления.