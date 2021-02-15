США создают «убийцу» Су-57 

Министерство обороны США разрабатывает дрон-истребитель, главная задача которого — уничтожить российский Су-57. Об этом сообщает Popular Mechanics.
Некоторое время назад Управление перспективных исследовательских проектов Минобороны (DARPA) заключило контракты на выполнение проектных работ
с компаниями General Atomics, Lockheed Martin и Northrop Grumman по разработке дрона воздушного базирования Project LongShot. Он будет вооружен ракетами класса «воздух-воздух».
«LongShot увеличит живучесть пилотируемых платформ, позволяя им находиться на дистанциях противостояния вдали от вражеских угроз. LongShot воздушного базирования эффективно закрывает брешь для более эффективных ракетных выстрелов», — сказано в пресс-релизе DARPA.
Popular Mechanics отмечает, что Военно-воздушные силы США, НАТО и Японии хоть и доминируют в небе после окончания холодной войны, однако новое поколение российских и китайских истребителей и ракет быстро меняет правила игры. В настоящее время Москва и Пекин работают над новой серией ракет класса «воздух-воздух» очень большой дальности, которые предназначены для поражения вражеских самолетов до того, как они попадут в зону поражения ракет противника.