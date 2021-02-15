США создают «убийцу» Су-57 

«LongShot увеличит живучесть пилотируемых платформ, позволяя им находиться на дистанциях противостояния вдали от вражеских угроз. LongShot воздушного базирования эффективно закрывает брешь для более эффективных ракетных выстрелов», — сказано в пресс-релизе DARPA.