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США из-за России вернут «ракеты-убийцы» 

Lenta.ru 24 минуты назад
США вернут на подлодки «ракеты-убийцы» из-за усиления России
Фото: Reuters
Военно-морские силы (ВМС) США из-за усиления Китая и России вернут на свои атомные подводные лодки (АПЛ) «ракеты-убийцы» Harpoon, сообщает Breaking Defense.
Издание напоминает, что вариант противокорабельных крылатых ракет Harpoon, предназначенный для оснащения субмарин, был снят с АПЛ около четверти века назад на фоне прекращения холодной войны.
Согласно Breaking Defense, работа, предполагающая оснащение Harpoon АПЛ типа Los Angeles, завершена компанией Boeing в январе. Последний раз Harpoon с субмарины запускалась в рамках испытаний, предшествующих заключению контракта, в 2018 году. Предпоследний старт ракеты с АПЛ был проведен в 1997 году.
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Издание напоминает, что обновленные Harpoon будут отличаться увеличенной дальностью, что «сделает их более смертоносными при умеренных затратах».
В феврале издание The Diplomat написало, что возрождение АПЛ Военно-морского флота (ВМФ) России представляет собой «серьезную проблему» для США и их союзников.
Согласно окрытым данным, дальность действующих дозвуковых Harpoon не превышает 300 километров.
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Комментарии 7
Армия , Boeing , Китай , США
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