США вернут на подлодки «ракеты-убийцы» из-за усиления России

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Военно-морские силы (ВМС) США из-за усиления Китая и России вернут на свои атомные подводные лодки (АПЛ) «ракеты-убийцы» Harpoon, сообщает Breaking Defense.

Издание напоминает, что вариант противокорабельных крылатых ракет Harpoon, предназначенный для оснащения субмарин, был снят с АПЛ около четверти века назад на фоне прекращения холодной войны.

Согласно Breaking Defense, работа, предполагающая оснащение Harpoon АПЛ типа Los Angeles, завершена компанией Boeing в январе. Последний раз Harpoon с субмарины запускалась в рамках испытаний, предшествующих заключению контракта, в 2018 году. Предпоследний старт ракеты с АПЛ был проведен в 1997 году.

Издание напоминает, что обновленные Harpoon будут отличаться увеличенной дальностью, что «сделает их более смертоносными при умеренных затратах».

В феврале издание The Diplomat написало , что возрождение АПЛ Военно-морского флота (ВМФ) России представляет собой «серьезную проблему» для США и их союзников.

Согласно окрытым данным, дальность действующих дозвуковых Harpoon не превышает 300 километров.