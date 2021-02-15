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Артиллеристы ЧФ провели учения в Крыму 

RT на русском и ещё 2 1 час назад
Артиллеристы ЧФ провели учения в Крыму
Фото: ТАСС
Артиллеристы армейского корпуса Черноморского флота провели учебно-боевые стрельбы на крымском межвидовом полигоне Опук.
Как сообщает «Крыминформ» со ссылкой на данные отдела информационного обеспечения ЧФ, стрельбы прошли в рамках лагерного сбора военнослужащих из состава подразделений ракетных войск и артиллерии.

«На первом этапе артиллеристы провели тренировки по приведению артиллерийских установок к бою и подготовке к стрельбе. Далее расчёты гаубичной артиллерии и боевых машин систем залпового огня выполнили стрельбы по неподвижным и движущимся целям, имитирующим бронетехнику и живую силу условного противника», — говорится в сообщении.

В сборе задействовано более 50 единиц военной и специальной техники.
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Армия , Крыминформ , Республика Крым , Севастополь
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