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Москва

Испытания завершены: Россия включила систему ракетного предупреждения 

Газета.Ru 24 минуты назад
Россия завершила испытания системы предупреждения о ракетном нападении
Фото: РИА Новости
Российские военные и конструкторы закончили испытания системы предупреждения о ракетном нападении. Эта система предназначена для получения данных о ракетных пусках противника. Кроме того, СРПН позволяет определить, откуда были пущены ракеты и собирает информацию об объектах в космосе.
Государственные испытания системы предупреждения о ракетном нападении (СРПН) успешно завершены, заявил генеральный конструктор системы, глава межгосударственной акционерной корпорации «Вымпел» Сергей Боев. Его слова передает телеканал «Звезда».

Он отметил, что испытания были закончены еще в конце 2020 года. Главной их задачей было обеспечение обработки информации и передача ее на высшие командные пункты — руководству РФ.

Создатели СРПН планируют дальше работать над обеспечением безопасности и стабильности работы системы. Среди всего прочего, они намерены создать сплошное двухдиапазонное радиолокационное поле. Оно должно позволить заранее отслеживать пуски крылатых ракет, взлет боевых самолетов противника.
Основа СРПН на земле — радиолокационные станции нового поколения «Воронеж». Они прикрывают рубежи России со всех сторон света, от Калининграда до Красноярска.
Летом прошлого года российские военные эксперты назвали условия для ядерного ответа России на нападение врага. Первое условие — ядерный удар будет нанесен в качестве ответной реакции, если система предупреждения о ракетном нападении предупредит военных, что территорию России или ее союзников атаковали баллистическими ракетами. Во-вторых — возмездие последует, если противник предпримет попытку «уничтожения России как государства». Речь идет о применении любого оружия массового поражения, в том числе и неядерного.
Напомним, президент РФ Владимир Путин 2 июня 2020 года утвердил Основы государственной политики РФ в области ядерного сдерживания. В документе перечислены основные опасности и военные угрозы для страны — среди всего прочего, там указано наращивание потенциальным противником группировок на границах с Россией, если в этих группировках есть средства доставки ядерного оружия.

Кроме того, Москва считает потенциальной угрозой развертывание баллистических ракет или гиперзвукового оружия государствами, которые имеют антироссийский настрой.

Размещение в космосе средств противоракетной обороны и ударных систем, наличие у другого государства ядерного оружия или иных видов оружия массового поражения также расцениваются ВС РФ как потенциальная угроза.
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Российские власти уверены, что неконтролируемое распространение ядерного оружия, средств доставки и оборудования для его изготовления, а также размещение его на территориях неядерных государств представляет для России военную угрозу.
На следующий день после утверждения Основ госполитики в сфере ядерного сдерживания пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия никогда не станет применять ядерное оружие первой.

«Россия никогда не может быть и не будет инициатором использования ядерного оружия», — заявил он. При этом в тексте национальной ядерной доктрины США, которая оставляет Вашингтону «право ударить первым», утверждается, что шаги по технологическому усовершенствованию ядерного оружия говорит о решимости Москвы вернуть Россию к статусу великой державы и гонке вооружений.

«Сегодня Россия модернизирует оружие, а также другие стратегические системы. Еще большее беспокойство было связано с принятием Россией военных стратегий, которые предполагают достижение успеха за счет расширения ядерного потенциала», — утверждается в документе.
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Комментарии 21
Армия , Дмитрий Песков , Сергей Боев , Владимир Путин , ТК "Звезда"
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