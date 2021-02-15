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В Крыму начали подготовку к установке новейшей РЛС 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 2 часа назад
В Крыму начали подготовку к установке новейшей РЛС
Фото: РИА Новости
Специалисты готовятся начать монтаж новейшей радиолокационной станции (РЛС) «Яхрома» в Крыму, станция войдет в Систему предупреждения о ракетном нападении, рассказал генеральный конструктор НИИ дальней радиосвязи (входит в холдинг РТИ) Сергей Сапрыкин.

«Работы ведутся полным ходом по разработке аппаратуры и программ (с учетом богатого задела от предыдущих версий РЛС), развертыванию изготовления и подготовке крымского объекта к монтажу. На боевое дежурство РЛС заступит в заданные сроки, по графику, утвержденному министром обороны», — передает ТАСС слова генерального конструктора.

По словам Сапрыкина, в РЛС будут «реализованы самые свежие решения по цифровизации в аппаратном комплексе, что развязывает руки главному конструктору по применению наукоемких алгоритмов обработки информации, полученной о целях».
Он также отметил, что «Яхрома» станет новой версией РЛС «Воронеж» метрового диапазона волн. Станция будет размещена между дециметровыми «Воронежами» — Армавирским и Калининградским, тем самым завершится построение двухдиапазонного радиолокационного поля.

«Яхрома» замыкает серию станций метрового диапазона. В дальнейшем на базе примененных в ней технологий планируется проводить модернизацию и наращивание потенциала ранее развернутых станций метрового диапазона», — сказал Сапрыкин.

В декабре 2020 года во время итоговой коллегии военного ведомства министр обороны генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что строительство новейшей радиолокационной станции «Яхрома» в Севастополе начнется в 2021 году. Станция войдет в Систему предупреждения о ракетном нападении. Основное назначение системы — в максимально короткие сроки засечь и взять на сопровождение баллистические ракеты, выпущенные по территории России или ее союзников.
Источник в ОПК сообщал, что новейшая РЛС «Яхрома» будет работать в четырех диапазонах с обзором в 270 градусов.
Также сообщалось, что новые загоризонтные радиолокационные станции (РЛС), обеспечивающие обнаружение воздушных целей за тысячи километров от границ России, планируется поставить на юге и востоке страны.
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Комментарии
Армия , Крым наш , Сергей Шойгу , Министерство обороны , ИТАР-ТАСС , Воронеж , Воронежская Область
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