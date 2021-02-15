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Морпехи Северного флота отработали налёт на базу условных террористов 

RT на русском и ещё 1 1 час назад
Морпехи Северного флота отработали налёт на базу условных террористов
Фото: Пресс-служба Северного флота
Морпехи Северного флота провели учения в Печенгском районе Мурманской области, в ходе которых отработали налёт на базу условных террористов.
Об этом сообщает Nord-News.

«В мероприятии были задействованы группы разведчиков соединения морской пехоты со штатным вооружением, средствами маскировки и техникой», — заявили в пресс-службе флота.

Участники манёвров совершили огневой налёт на снегоходах А-1, поступивших на вооружение бригады морской пехоты несколько лет назад.

«Эти снегоходы применяются морскими пехотинцами и мотострелками Северного флота при ведении разведывательных и дозорных действий, рейдовых и поисково-спасательных операций зимой в условиях глубокого снега и низкой температуры воздуха», — уточнили в пресс-службе.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что лётчики Центрального военного округа провели учения в Курганской области. Они отработали нанесение ударов парами и в звене по замаскированным объектам условного противника.
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