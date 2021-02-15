Морпехи Северного флота отработали налёт на базу условных террористов 

«Эти снегоходы применяются морскими пехотинцами и мотострелками Северного флота при ведении разведывательных и дозорных действий, рейдовых и поисково-спасательных операций зимой в условиях глубокого снега и низкой температуры воздуха», — уточнили в пресс-службе.