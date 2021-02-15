Украинские военные подорвались на собственной мине в Донбассе 

Трое украинских военных подорвались на собственной мине в Донбассе. Об этом 14 февраля сообщил представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Яков Осадчий , передает Луганскинформцентр

Волноваха.

По его словам, десантники во время передвижения забрели на минно-взрывные заграждения, не имея уточненных карт минных полей. В результате они подорвались на мине, ранее установленной инженерно-саперным взводом 59-й бригады ВСУ.

Один военный погиб на месте, двое других — капитан и солдат — скончались от полученных ранений.

Накануне стало известно о смерти украинских военных. По данным командования оперативно-тактической группировки «Север» Вооруженных сил Украины, инцидент произошел в районе поселка Новолуганское в зоне ответственности группировки во время перемещения военных по позициям. Причиной стало неизвестное взрывное устройство. Президент Украины Владимир Зеленский поручил срочно расследовать гибель военных.