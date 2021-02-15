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Украинские военные подорвались на собственной мине в Донбассе 

Украина.ру и ещё 8 1 час назад
Украинские военные подорвались на собственной мине в Донбассе
Фото: РИА Новости
Трое украинских военных подорвались на собственной мине в Донбассе. Об этом 14 февраля сообщил представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Яков Осадчий, передает Луганскинформцентр
Волноваха.
По его словам, десантники во время передвижения забрели на минно-взрывные заграждения, не имея уточненных карт минных полей. В результате они подорвались на мине, ранее установленной инженерно-саперным взводом 59-й бригады ВСУ.
Один военный погиб на месте, двое других — капитан и солдат — скончались от полученных ранений.
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Накануне стало известно о смерти украинских военных. По данным командования оперативно-тактической группировки «Север» Вооруженных сил Украины, инцидент произошел в районе поселка Новолуганское в зоне ответственности группировки во время перемещения военных по позициям. Причиной стало неизвестное взрывное устройство. Президент Украины Владимир Зеленский поручил срочно расследовать гибель военных.
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что в последние месяцы ситуация в Донбассе заметно ухудшилась по вине Донецкой и Луганской Народных Республик. В ЛНР и ДНР, в свою очередь, настаивают, что режим тишины нарушает именно украинская сторона.
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Комментарии 6
Армия , Леонид Кравчук , Владимир Зеленский , Яков Осадчий , Киев
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