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Погоню истребителя за крылатой ракетой показали на видео 

Российская Газета и ещё 1 17 часов назад
Погоню истребителя за крылатой ракетой показали на видео
Фото: РИА Новости
ВМС США опубликовали редкие кадры погони палубного истребителя F/A-18E Super Hornet за крылатой ракетой Tomahawk, запущенной с крейсера типа Ticonderoga. Время и место съемки, а также название стрелявшего корабля не сообщаются.
Подобное взаимодействие авиации и флота применяется для видеофиксации с воздуха ракетных запусков и происходит повсеместно — в том числе и в армии России. Однако снятые кадры предназначены для служебного пользования и обычно не публикуются.
Догнать крылатую ракету для Super Hornet — несложная задача. Максимальная скорость основного палубного истребителя ВМС США около 2000 километров в час, в то время как дозвуковой Tomahawk может разогнаться только до 880 км/ч.
Следом американский флот опубликовал еще один эффектный ролик: залповый пуск истребителями управляемых ракет "воздух-воздух".
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Армия , В мире , Война в Сирии , Сирия , США
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