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Арктическое самоходное орудие «Магнолия» вышло на испытания 

Профиль и ещё 1 24 минуты назад
Арктическое самоходное орудие «Магнолия» вышло на испытания
Фото: ©Пресс-служба ЦНИИ "Буревестник"
В России разработали самоходное артиллерийское орудие (САО) «Магнолия». Оно предназначено для действий в экстремальных условиях, в том числе в Арктике.
В концерне «Уралвагонзавод», входящем в госкорпорацию «Ростех», сообщили ТАСС, что сейчас «Магнолия» проходит опытные испытания. Государственные испытания новой боевой машины планируется завершить уже в следующем году. Сконструировали САО в нижегородском ЦНИИ «Буревестник».
«Магнолия» разработана на шасси двухзвенного гусеничного транспортера ДТ-30ПМ. В одно семейство со 120-мм орудием на гусеничном ходу входят 82-мм самоходный миномет «Дрок» и 120-мм орудие на автомобильном шасси «Флокс». Все они созданы в рамках опытно-конструкторской работы (ОКР) «Набросок», которая охватывает линейку высокомобильного артиллерийского и минометного вооружения на различных типах шасси.
По данным из открытых источников, в конструкции «Магнолии» используется боевое отделение, аналогичное тому, что установлено на САО 2С31 «Вена». Оно оснащено комбинированным полуавтоматическим нарезным орудием, которое совмещает функции пушки, гаубицы и миномета. Дальность стрельбы составляет до 10 км. Главная особенность «Магнолии» — двухзвенное шасси повышенной проходимости.
Ранее «Профиль» писал о том, что российская САУ «Коалиция-СВ» на полигоне подтвердила возможность точной стрельбы в режиме «шквал огня». Она поразила мишень шестью снарядами одновременно.
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Комментарии 1
Армия , Оружие , Климатическое оружие , Ситуация в мире , Уралвагонзавод , Ростех , ЦНИИ "Буревестник" , ИТАР-ТАСС
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