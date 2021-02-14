Арктическое самоходное орудие «Магнолия» вышло на испытания 

России разработали самоходное артиллерийское орудие (САО) «Магнолия». Оно предназначено для действий в экстремальных условиях, в том числе в Арктике.

«Магнолия» разработана на шасси двухзвенного гусеничного транспортера ДТ-30ПМ. В одно семейство со 120-мм орудием на гусеничном ходу входят 82-мм самоходный миномет «Дрок» и 120-мм орудие на автомобильном шасси «Флокс». Все они созданы в рамках опытно-конструкторской работы (ОКР) «Набросок», которая охватывает линейку высокомобильного артиллерийского и минометного вооружения на различных типах шасси.

По данным из открытых источников, в конструкции «Магнолии» используется боевое отделение, аналогичное тому, что установлено на САО 2С31 «Вена». Оно оснащено комбинированным полуавтоматическим нарезным орудием, которое совмещает функции пушки, гаубицы и миномета. Дальность стрельбы составляет до 10 км. Главная особенность «Магнолии» — двухзвенное шасси повышенной проходимости.