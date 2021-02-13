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Москва

Украинская армия лишилась 70 тысяч военных, заявил генерал 

РИА Новости и ещё 1 28 минут назад
Украинская армия лишилась 70 тысяч военных
Фото: Reuters
Украинский генерал Сергей Кривонос заявил об ослаблении армии страны и увольнении 70 тысяч солдат из ВСУ. Об этом он рассказал в эфире канала "Апостроф".

"Посмотрите, какое количество военных с боевым опытом уволились за последние годы. Эта цифра — порядка 70 тысяч", — отметил генерал.

По его мнению, такая ситуация возникла из-за нестабильности на фронте. Военные не знают, "что им делать дальше", подчеркнул Кривонос. Денежные вознаграждения, выдаваемые за службу, сами солдаты называют "иудскими".
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Генерал также добавил, что властям Украины нужно перестать заниматься самообманом и врать населению о том, что в стране все прекрасно.

"Где хорошо? Экономика в упадке, армия ослаблена", — заключил Кривонос.

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