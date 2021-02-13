Украинская армия лишилась 70 тысяч военных

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Украинский генерал Сергей Кривонос заявил об ослаблении армии страны и увольнении 70 тысяч солдат из ВСУ . Об этом он рассказал в эфире канала "Апостроф"

"Посмотрите, какое количество военных с боевым опытом уволились за последние годы. Эта цифра — порядка 70 тысяч", — отметил генерал.

По его мнению, такая ситуация возникла из-за нестабильности на фронте. Военные не знают, "что им делать дальше", подчеркнул Кривонос. Денежные вознаграждения, выдаваемые за службу, сами солдаты называют "иудскими".

Генерал также добавил, что властям Украины нужно перестать заниматься самообманом и врать населению о том, что в стране все прекрасно.