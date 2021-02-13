Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

Генерал СБУ предрек Украине потерю Донбасса за два месяца 

РИА Новости и ещё 5 34 минуты назад
Генерал предрек Украине потерю Донбасса за два месяца
Фото: ТАСС
Бывший глава Следственного управления СБУ генерал Василий Вовк в эфире телеканала "Наш" рассказал, чем может обернуться для Киева отказ от Минских соглашений.

"Если мы отказываемся официально от минских договоренностей, можете быть уверены, что мы в первую очередь теряем за месяц-два всю Донецкую и Луганскую области", — считает Вовк.

По его мнению, Россия "все сделает красиво", не прибегая к участию "зеленых человечков".

"Там будет так, что все сделали сами жители Донецкой и Луганской областей", — заключил он.

Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения и конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Украинская армия лишилась 70 тысяч военных
Однако украинские политики затягивают выполнение этого плана и выдвигают противоречащие соглашениям идеи. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал минские договоренности "невыполнимыми". Сам украинский лидер Владимир Зеленский ранее пригрозил, что Киев выйдет из соглашений в одностороннем порядке.
Глава МИД России Сергей Лавров призвал Киев перестать саботировать выполнение минских договоренностей и не уклоняться от прямого диалога с Донецком и Луганском.
Видео дня. Буллинг по-нижнетагильски: школьника затравили во Вконтакте
Последние новости
Иммунолог дал советы людям, не переболевшим COVID-19 Иммунолог дал советы людям, не переболевшим COVID-19 Россиянам рассказали, где нельзя ставить роутер в квартире Россиянам рассказали, где нельзя ставить роутер в квартире "В кишечнике взорвался кипятильник": кто пытал сироту в иркутском СИЗО "В кишечнике взорвался кипятильник": кто пытал сироту в иркутском СИЗО
Комментарии 243
Армия , Владимир Зеленский , Андрей Ермак , Сергей Лавров , МИД , СБУ , Донецкий , Киев
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Выкинутая на ходу из внедорожника девушка попала на видео
00:08
Выкинутая на ходу из внедорожника девушка попала на видео
Происшествия
Змея попыталась съесть кошку на глазах у хозяина и попала на видео
01:24
Змея попыталась съесть кошку на глазах у хозяина и попала на видео
В мире Происшествия
Скорая помощь перевозила стройматериалы в Москве и попала на видео
00:23
Скорая помощь перевозила стройматериалы в Москве и попала на видео
Общество
Опубликовано видео последствий снегопада в Москве
01:10
Опубликовано видео последствий снегопада в Москве
Новости Москвы
Появилось видео с места массового ДТП в Краснодарском крае
00:59
Появилось видео с места массового ДТП в Краснодарском крае
Происшествия
Митинг против противников Пашиняна в Ереване сняли на видео
01:40
Митинг против противников Пашиняна в Ереване сняли на видео
В мире Общество
Посадка самолёта при сильном боковом ветре в Магадане попала на видео
00:33
Посадка самолёта при сильном боковом ветре в Магадане попала на видео
Происшествия
Огромная акула устроила охоту рядом с купающейся семьей и попала на видео
00:15
Огромная акула устроила охоту рядом с купающейся семьей и попала на видео
Общество Происшествия
Дзюба подразнил обезьяну и попал на видео
00:15
Дзюба подразнил обезьяну и попал на видео
Общество
Гигантские очереди из отдыхающих на горном курорте в Сочи сняли на видео
00:12
Гигантские очереди из отдыхающих на горном курорте в Сочи сняли на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение