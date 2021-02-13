Генерал предрек Украине потерю Донбасса за два месяца

Бывший глава Следственного управления СБУ генерал Василий Вовк в эфире телеканала "Наш" рассказал, чем может обернуться для Киева отказ от Минских соглашений.
"Если мы отказываемся официально от минских договоренностей, можете быть уверены, что мы в первую очередь теряем за месяц-два всю Донецкую и Луганскую области", — считает Вовк.
По его мнению, Россия "все сделает красиво", не прибегая к участию "зеленых человечков".
"Там будет так, что все сделали сами жители Донецкой и Луганской областей", — заключил он.
Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения и конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Однако украинские политики затягивают выполнение этого плана и выдвигают противоречащие соглашениям идеи. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал минские договоренности "невыполнимыми". Сам украинский лидер Владимир Зеленский ранее пригрозил, что Киев выйдет из соглашений в одностороннем порядке.
Глава МИД России Сергей Лавров призвал Киев перестать саботировать выполнение минских договоренностей и не уклоняться от прямого диалога с Донецком и Луганском.