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Forbes: российские Ту-160 отработали удар по базе НАТО в Исландии 

Газета.Ru 34 минуты назад
Российские Ту-160 отработали удар по базе НАТО в Исландии
Фото: РИА Новости
Полет двух российских бомбардировщиков Ту-160 над акваториями Баренцевого, Гренландского и Норвежского морей был отработкой удара по базе Североатлантического альянса в Исландии, считает издание Forbes.

"Часть плана полета, где "Туполевы" мчались в сторону Исландии, была крайне интересной", — указано в материале.

Издание отмечает, что размещенные в Исландии истребители и бомбардировщики НАТО теоретически могут представлять угрозу российским базам и портам Северного флота.

"Это делает Исландию гораздо более важной целью для российских бомбардировщиков", — заявил эксперт по ядерной безопасности Федерации американских ученых в Вашингтоне Ханс Кристенсен.

При этом подчеркивается, что именно Ту-160 обладают необходимыми характеристиками для успешной атаки на Исландию.
Ранее сообщалось, что два российских стратегических ракетоносца Ту-160 провели плановый полет над акваториями Баренцевого, Гренландского и Норвежского морей.
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Армия , Ханс Кристенсен , НАТО , Forbes , Исландия
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