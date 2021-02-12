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Москва

The Diplomat назвал подлодки РФ проблемой для НАТО 

Газета.Ru 1 час назад
The Diplomat признал российские подлодки проблемой для НАТО
Фото: СЕВМАШ
Международный журнал The Diplomat назвал российские подлодки реальной угрозой для НАТО.
По словам автора, в начале 2000-х Россия нарастила мощности военного флота из-за улучшения экономической ситуации в стране.
Например, ранее на постройку и ввод в эксплуатацию головного крейсера »Юрий Долгорукий» требовалось 16 лет. В настоящий момент представитель этого класса «Князь Владимир» передается флоту за шесть лет. Автор подчеркивает, что подлодки оснащены баллистическими ракетами «Булава».
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Кроме того за последние семь лет в эксплуатацию были введены восемь дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 «Варшавянка».
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Армия , Юрий Долгорукий , НАТО
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