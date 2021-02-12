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Москва

США модернизируют «убийц» российских ЗРК С-400 

News.ru 1 час назад
США модернизируют ракеты Precision Strike Missile
Фото: lockheedmartin.com
Армия Соединённых Штатов Америки намерена в ближайшее время заключить соглашение с компанией Lockheed Martin на поставку тестового оборудования второго поколения для находящихся в разработке ракет Precision Strike Missile (PrSM).
Обновлённые элементы заменят свои устаревшие аналоги, стоящие на боеприпасах и пусковых установках. Планируется приобрести 30 модернизированных комплектов оружия для испытаний. Они могут стать «убийцами» российских ЗРК С-400, сообщает Defense Blog.
Генерал армии США Джон Рафферти в декабре 2019 года заявил, что находящиеся в разработке PrSM в случае конфликта в Европе будут играть роль убийц российских систем противовоздушной обороны, включая зенитно-ракетные комплексы С-400. В Тихом океане целью новых ракет должны стать корабли китайского военного флота.
Пентагон рассчитывает принять PrSM на вооружение в 2023 году. В 2025 году ожидается первое обновление — функция отслеживания движущихся целей по их радиоизлучению и последующее уничтожение этих целей.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российские ЗРК С-400, которые Турция купила у РФ, несовместимы с технологиями НАТО. Он добавил, что данные комплексы могут угрожать авиации Альянса, писал NEWS.ru. По его словам, НАТО в связи с этим приветствует переговоры Турции с остальными государствами — членами союза о возможных поставках систем ЗРК Patriot или SAMP/T.
Представитель президента Турции Ибрагим Калын, комментируя слова Столтенберга, сказал, что Анкара не будет отказываться от приобретения С-400.
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Комментарии
Армия , Йенс Столтенберг , Ибрагим Калын , Пентагон , НАТО , США , Турция
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