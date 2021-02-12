США модернизируют ракеты Precision Strike Missile

Армия Соединённых Штатов Америки намерена в ближайшее время заключить соглашение с компанией Lockheed Martin на поставку тестового оборудования второго поколения для находящихся в разработке ракет Precision Strike Missile (PrSM).

Обновлённые элементы заменят свои устаревшие аналоги, стоящие на боеприпасах и пусковых установках. Планируется приобрести 30 модернизированных комплектов оружия для испытаний. Они могут стать «убийцами» российских ЗРК С-400, сообщает Defense Blog.

Генерал армии США Джон Рафферти в декабре 2019 года заявил, что находящиеся в разработке PrSM в случае конфликта в Европе будут играть роль убийц российских систем противовоздушной обороны, включая зенитно-ракетные комплексы С-400. В Тихом океане целью новых ракет должны стать корабли китайского военного флота.

Пентагон рассчитывает принять PrSM на вооружение в 2023 году. В 2025 году ожидается первое обновление — функция отслеживания движущихся целей по их радиоизлучению и последующее уничтожение этих целей.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российские ЗРК С-400, которые Турция купила у РФ, несовместимы с технологиями НАТО. Он добавил, что данные комплексы могут угрожать авиации Альянса, писал NEWS.ru. По его словам, НАТО в связи с этим приветствует переговоры Турции с остальными государствами — членами союза о возможных поставках систем ЗРК Patriot или SAMP/T.