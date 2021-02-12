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Раскрыты детали испытаний российского «оружия судного дня» 

Мария Иванова 1 час назад
Раскрыты детали испытаний российского «оружия судного дня»
Фото: ТАСС
В России начали готовиться к испытаниям ядерного подводного беспилотника «Посейдон», который называют «оружием судного дня». Как пишут «Известия», испытания пройдут с борта атомной подводной лодки «Белгород».
Сейчас субмарина готовится в первый раз выйти в море. Ранее «Посейдон» испытывали с борта дизельной подлодки Б-90 «Саров».
Бывший командир подлодки, капитан 1-го ранга Игорь Курдин рассказал, что испытания с участием «Белгорода» будут проходить в несколько этапов. Сначала военные проверят ходовые качества лодки на разных режимах и скорость работы энергоустановки, а в самом конце пройдут практические торпедные стрельбы, в том числе пуск «Посейдона».

«Сказать, сколько это займет времени, сейчас трудно. Если бы это была серийная лодка, тогда можно было бы делать какие-то предположения. Но для такого уникального корабля тесты могут занять достаточно продолжительное время», — отметил он.

«Известия» рассказали, что напоминающий большую торпеду «Посейдон» имеет неограниченную дальность хода благодаря компактному ядерному двигателю. Он может погружаться на глубину до одного километра и способен нести мощнейшую боевую часть, эквивалентную нескольким мегатоннам тротила.
Как писал «Рамблер», ранее аналитик Австралийского института стратегической политики Малкольм Дэвис заявил, что «Посейдон» призван сдерживать США от защиты членов НАТО и в целом создан для разрушения альянса. По его мнению, ядерный беспилотник способен распространить смертельное излучение на сотни тысяч миль суши и моря, сделав целый континент необитаемым на десятилетия.
Дэвис подчеркнул, что даже во время всеобщего помешательства в разгар холодной войны никто не воспринимал всерьез идею создания такого «губителя миров». По мнению Дэвиса, «Посейдон» представляет собой орудие «третьего удара»: если Россия нападет на члена НАТО, США ответят, но на этом все не закончится — в Москве активируют бомбу, которая опустошит американский берег.
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Комментарии
Армия , Игорь Курдин , НАТО , газета "Известия"
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