Раскрыты детали испытаний российского «оружия судного дня» 

России начали готовиться к испытаниям ядерного подводного беспилотника «Посейдон», который называют «оружием судного дня». Как пишут «Известия», испытания пройдут с борта атомной подводной лодки «Белгород».

Сейчас субмарина готовится в первый раз выйти в море. Ранее «Посейдон» испытывали с борта дизельной подлодки Б-90 « Саров ».

Бывший командир подлодки, капитан 1-го ранга Игорь Курдин рассказал, что испытания с участием «Белгорода» будут проходить в несколько этапов. Сначала военные проверят ходовые качества лодки на разных режимах и скорость работы энергоустановки, а в самом конце пройдут практические торпедные стрельбы, в том числе пуск «Посейдона».

«Сказать, сколько это займет времени, сейчас трудно. Если бы это была серийная лодка, тогда можно было бы делать какие-то предположения. Но для такого уникального корабля тесты могут занять достаточно продолжительное время», — отметил он.

«Известия» рассказали, что напоминающий большую торпеду «Посейдон» имеет неограниченную дальность хода благодаря компактному ядерному двигателю. Он может погружаться на глубину до одного километра и способен нести мощнейшую боевую часть, эквивалентную нескольким мегатоннам тротила.

Как писал «Рамблер», ранее аналитик Австралийского института стратегической политики Малкольм Дэвис заявил, что «Посейдон» призван сдерживать США от защиты членов НАТО и в целом создан для разрушения альянса. По его мнению, ядерный беспилотник способен распространить смертельное излучение на сотни тысяч миль суши и моря, сделав целый континент необитаемым на десятилетия.

Дэвис подчеркнул, что даже во время всеобщего помешательства в разгар холодной войны никто не воспринимал всерьез идею создания такого «губителя миров». По мнению Дэвиса, «Посейдон» представляет собой орудие «третьего удара»: если Россия нападет на члена НАТО, США ответят, но на этом все не закончится — в Москве активируют бомбу, которая опустошит американский берег.