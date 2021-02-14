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Аналитики признали проблему с числом жертв ударов США в Сирии и Ираке 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
Признана проблема с числом жертв ударов США в Сирии и Ираке
Фото: U.S. Department of Defense Current Photos/Maj. Jefferson S. Heiland, U.S. Air National Guard
Аналитики работающей на правительство Соединенных Штатов американской корпорации RAND признали проблему с числом жертв авиаударов военно-воздушных сил (ВВС) США среди мирных жителей Ирака и Сирии и рекомендовали в будущем снизить гражданские потери. Такие выводы приводятся в отчете организации.
RAND опубликовала 500-страничное исследование — "Воздушная война против Исламского государства"*. Работа посвящена анализу действий авиации западной коалиции во главе с США в Сирии и Ираке в период с августа 2014 по март 2019 года (операция "Непоколебимая решимость").
"Военно-воздушные силы США должны будут ограничить потери среди гражданского населения и нанесение сопутствующего ущерба в ходе будущих воздушных операций, в том числе при боевых действиях с практически равным противником, которые могут проходить в плотной городской среде", — рекомендуется в выводах отчета.
В документе отмечается, что неуправляемые бомбы можно будет применять только в безлюдных местах, а высокоточных боеприпасов нужно закупить достаточное количество. Также указывается, что США нужно готовить больше наземных разведчиков-корректировщиков, обеспечивающих целеуказание.
Согласно официальным данным объединенного командования коалиции на лето 2019 года, в результате авиаударов США и их союзников в Ираке и Сирии с 2014 года было убито 1319 мирных жителей. При этом по данным британской мониторинговой группы Airwars, эта цифра может быть в 10 раз больше — до 13 000 погибших.
Аналитики​ RAND​ воздержались от собственной оценки числа потерь среди мирных жителей Ирака и Сирии в результате авиаударов США и коалиции, ссылаясь на​ рамки своего исследования. В то же время в своем отчете они приводят данные Airwars, согласно которым только за один месяц март 2017 года в иракском Мосуле в результате западных авиаударов было убито 1400 мирных жителей, что больше, чем командование коалиции указывает за весь период с 2014 по 2019 год.
Аналитики отмечают, что расхождение в данных о погибших мирных жителях в докладах коалиции и в отчетах других организаций нужно дополнительно изучить, чтобы понять, "каковы стратегические последствия гражданских потерь для Соединенных Штатов и региона в целом".
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Армия , В мире , Ирак , Сирия , Соединенное Королевство , США , Шотландия
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