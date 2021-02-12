Раскрыт текст сообщения для запуска «Искандеров» 

Процесс стрельбы ракетного комплекса «Искандер» полностью автоматизирован, а команду для запуска расчет получает в виде короткого текстового сообщения, отмечает «Российская газета».

«Если в «Точке» для выстрела требовалось повернуть в нужной последовательности 80 с лишним переключателей, то здесь — нажать одну кнопку», — пояснил изданию командир расчета.

По его словам, команда на пуск приходит расчету «Искандера» в виде короткого текстового сообщения: «Перейти в готовность 1». При этом сами ракетчики называют ее — СМС-кой.

Невидимая часть полученной информации содержит координаты выбранной цели с набором цифр и знаков, которые понятны ПО. После получения приказа о пуске снаряда происходит задраивание расчета в кабине, полученный код вводится в бортовой компьютер, а затем командир нажимает на кнопку «Режим».

Далее вмешательства экипажа не требуется, люди внутри сидят и наблюдают за приборами. Подготовка к пуску занимает восемь минут, в течение семи команду можно отменить. При этом запуск ракеты возможен и вне кабины, для этого в боку машины под броневой заслонкой есть выносной пульт.