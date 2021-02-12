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В России начали производство ударных беспилотников 

Павел Тиунов 1 час назад
В России начали производство ударных беспилотников
Фото: ТАСС
В Новосибирске в производстве находятся три тяжелых ударных беспилотника «Охотник», сообщает РИА Новости со ссылкой на неназванный источник. В них разработчики стараются исправить недостатки пилотной версии новейшего летательного аппарата.
«Охотники» (БПЛА С-70) собирают на авиазаводе имени Чкалова. Предполагается, что их опытные испытания начнутся в течение 2022-2023 гг. На сегодняшний день степень готовности летательных аппаратов не известна. Источник журналистов в оборонно-промышленном комплексе подчеркнул, что в процессе строительства беспилотников будут учтены недостатки первой пилотной версии, в частности систем бортового радиоэлектронного оборудования и элементов конструкции планера.
Предполагается, что в результате с конвейера сойдет «Охотник», который впоследствии будет запущен в серийное производство.
Первый БПЛА С-70 начали испытывать летом 2019 года. Беспилотник имеет взлетную массу 20 тонн, размах крыла — 19 метров. Общая длина «Охотника» — 14 метров. Он способен нести на себе бомбы и ракеты класса «воздух — воздух», может наносить удары как по наземным, так и по воздушным целям. Разработчики сделали ставку на дальность полета, максимально возможную незаметность во всех диапазонах и интеллектуальное управление.
Ранее, как сообщал «Рамблер», экс-министр обороны Сергей Иванов рассказал, сколько денег власти ежегодно тратили на разработку новейших систем вооружения. По его словам, на разработку комплекса лазерного оружия («Пересвет»), беспилотного подводного дрона («Посейдон»), нового ракетного комплекса («Авангард») и т.д. ушло около 10 лет, при этом в год расходовали около 10-20 миллиардов рублей. Иванов отметил, что в настоящее время в России на оборону тратят триллион рублей, поэтому расходы на разработку новейшего вооружения назвал «незаметными». Он добавил, что процесс происходил «без напряга» и «без лишнего пропагандистского шума».
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Комментарии
Армия , Оружие , Сергей Иванов , РИА Новости
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