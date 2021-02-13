Украинцы отвели США ключевую роль в решении ситуации с Донбассом

Руководитель Офиса украинского президента Андрей Ермак отвел США ключевую роль в прекращении военного конфликта в Донбассе. Об этом сообщает "Интерфакс".

"США, как стратегический партнёр Украины, должны и могут сыграть одну из ключевых ролей в прекращении военного конфликта (в Донбассе)", — сказал Ермак.

Он добавил, что Украина "сделает всё для того, чтобы принципы, заложенные в Минских соглашениях, были выполнены". Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году, когда жители Донбасса не признали новую власть после госпереворота. В 2015 году лидеры "нормандской четверки" согласовали меры по выполнению Минских соглашений от 19 сентября 2014 года.