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Москва

В Донбассе подорвался боевик ВСУ под психотропами 

ИА Regnum 1 час назад
Боевик ВСУ погиб при установке мин в Донбассе
Фото: РИА Новости
В районе населённого пункта Мироновское, расположенного у линии соприкосновения Украины и ЛНР, произошёл несчастный случай. Об этом сообщил 11 февраля на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

«На позициях 59-й бригады ВСУ в районе населённого пункта Мироновский в результате нарушения требований безопасности при установке минных заграждений произошла детонация минно-взрывного устройства. В результате подрыва один военнослужащий 11-го батальона получил ранения, несовместимые с жизнью», — рассказал он.

Представитель Народной милиции ЛНР также рассказал о случае, произошедшем в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ:

«На позициях 1-го батальона в районе населённого пункта Счастье выявлены два боевика в неадекватном состоянии».

Позже было установлено, что боевики находились под действием сильнодействующего психотропного препарата.
Напомним, ранее на подконтрольную Украине территорию Донбасса прибыл президент Украины Владимир Зеленский в сопровождении послов стран «Большой семёрки».
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Армия , Владимир Зеленский , Мироновский , Счастье
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