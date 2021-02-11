Боевик ВСУ погиб при установке мин в Донбассе

«На позициях 59-й бригады ВСУ в районе населённого пункта Мироновский в результате нарушения требований безопасности при установке минных заграждений произошла детонация минно-взрывного устройства. В результате подрыва один военнослужащий 11-го батальона получил ранения, несовместимые с жизнью», — рассказал он.