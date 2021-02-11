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Видео старта чемпионата по шахматам Минобороны РФ 

Вадим Дроздов 44 минуты назад
10 февраля стартовал III онлайн-чемпионат по шахматам среди воспитанников Министерства обороны Российской Федерации. В чемпионате примет участие 150 шахматистов. Соревнования продлятся до 12 февраля. Чемпионат проводится в форме командного первенства с личным зачётом на каждой доске.
«Введение в образовательный процесс довузовских учебных заведений шахматного курса позволило широко развивать наши способности, формировать важные качества, такие как самостоятельность и ответственность за свои действия, последовательность и настойчивость достижения поставленных целей, умение принимать грамотные и правильные решения», — сказал на открытии чемпионата начальник Главного управления кадров Минобороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин.
Армия , Видео , Виктор Горемыкин , Министерство обороны
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